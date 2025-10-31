Imenik tvrtki
indie Semiconductor
  • Plaće
  • Hardverski Inženjer

  • Sve Hardverski Inženjer plaće

indie Semiconductor Hardverski Inženjer Plaće

Medijan Hardverski Inženjer paketa naknade in United States u indie Semiconductor ukupno iznosi $160K year. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Medijan paketa
company icon
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
Ukupno godišnje
$160K
Razina
2
Osnovna plaća
$120K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u indie Semiconductor?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hardverski Inženjer u indie Semiconductor in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $314,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u indie Semiconductor za ulogu Hardverski Inženjer in United States je $185,000.

Ostali resursi