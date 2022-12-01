Direktorij Tvrtki
IndiaMART Plaće

Raspon plaća IndiaMART je od $6,585 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $28,744 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke IndiaMART. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $13.8K

Full-stack softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $28.7K
Prodaja
$6.6K

Venture kapitalist
$11.8K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki IndiaMART je Voditelj proizvoda s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $28,744. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki IndiaMART je $12,839.

