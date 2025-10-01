Imenik tvrtki
Indegene Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u Indegene ukupno iznosi ₹774K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Indegene. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Indegene
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹774K
Razina
L2
Osnovna plaća
₹774K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Indegene?

₹13.94M

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Web Developer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Indegene in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹1,088,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indegene for the Softverski Inženjer role in Greater Bengaluru is ₹749,744.

