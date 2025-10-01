Imenik tvrtki
Softverski Inženjer naknada in India u Indeed kreće se od ₹3.56M year za L1 do ₹10.11M year za L3. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹9.42M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Indeed. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L0
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L1
Software Engineer I
₹3.56M
₹2.7M
₹627K
₹233K
L2
Software Engineer II
₹7.59M
₹3.85M
₹3.32M
₹421K
L2-II
Senior Software Engineer
₹10.24M
₹5.29M
₹4.39M
₹563K
₹13.94M

Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Indeed, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Indeed, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.4% stječe se u 3rd-GOD (8.35% tromjesečno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



