Prosječna Poslovni Razvoj ukupna naknada in United States u Indeed kreće se od $118K do $171K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Indeed. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025
Prosječna Ukupna Naknada
U Indeed, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
U Indeed, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)
33.4% stječe se u 3rd-GOD (8.35% tromjesečno)
