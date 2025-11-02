Imenik tvrtki
Prosječna Računovođa ukupna naknada in United States u Indeed kreće se od $255K do $348K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Indeed. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$273K - $330K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$255K$273K$330K$348K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Indeed, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Indeed, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.4% stječe se u 3rd-GOD (8.35% tromjesečno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Tehnički računovođa

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Računovođa u Indeed in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $348,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Indeed za ulogu Računovođa in United States je $255,000.

