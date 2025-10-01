Imenik tvrtki
Incred Finance Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u Incred Finance ukupno iznosi ₹2.66M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Incred Finance. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.66M
Razina
Senior
Osnovna plaća
₹2.34M
Stock (/yr)
₹171K
Bonus
₹149K
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Incred Finance?

₹13.94M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Incred Finance in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹6,712,971. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Incred Finance for the Softverski Inženjer role in Greater Bengaluru is ₹2,462,941.

