Imenik tvrtki
Incorta
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Cairo

Incorta Softverski Inženjer Plaće u Greater Cairo

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Cairo u Incorta ukupno iznosi EGP 1.48M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Incorta. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Ukupno godišnje
EGP 1.48M
Razina
Senior
Osnovna plaća
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Incorta?

EGP 7.88M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Incorta in Greater Cairo sits at a yearly total compensation of EGP 5,829,211. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Incorta for the Softverski Inženjer role in Greater Cairo is EGP 1,477,620.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Incorta

Povezane tvrtke

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Zilliant
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi