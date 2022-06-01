Direktorij Tvrtki
Included Health
Included Health Plaće

Raspon plaća Included Health je od $114,570 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Financijski analitičar na donjem kraju do $332,655 za Poslovne operacije na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Included Health. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Full-stack softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $219K
Administrativni asistent
$125K

Poslovne operacije
$333K
Analitičar podataka
$134K
Znanstvenik podataka
$325K
Financijski analitičar
$115K
Dizajner proizvoda
$186K
Voditelj programa
$208K
Voditelj projekta
$137K
Regrutator
$166K
Voditelj softverskog inženjerstva
$265K
UX istraživač
$286K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki Included Health, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Included Health is Poslovne operacije at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $332,655. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Included Health is $197,003.

