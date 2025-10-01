Imenik tvrtki
Improving Softverski Inženjer Plaće u Guadalajara Metropolitan Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Guadalajara Metropolitan Area u Improving ukupno iznosi MX$596K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Improving. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Improving
Full-Stack Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Ukupno godišnje
MX$596K
Razina
Senior
Osnovna plaća
MX$596K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Improving?

MX$3.09M

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Improving in Guadalajara Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of MXMX$24,540,422. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Improving for the Softverski Inženjer role in Guadalajara Metropolitan Area is MXMX$13,243,967.

