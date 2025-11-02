Imenik tvrtki
Medijan Regrutер paketa naknade in United States u Imprint ukupno iznosi $167K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Imprint. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
Imprint
Technical Recruiter
hidden
Ukupno godišnje
$167K
Razina
-
Osnovna plaća
$167K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
9 Godine
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u Imprint in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $167,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Imprint za ulogu Regrutер in United States je $167,000.

