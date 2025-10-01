Imenik tvrtki
Imply
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

  • San Francisco Bay Area

Imply Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u San Francisco Bay Area

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in San Francisco Bay Area u Imply kreće se od $344K do $502K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Imply. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$395K - $451K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$344K$395K$451K$502K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Menadžer Softverskog Inženjerstva prijavas u Imply za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Imply, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Imply in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $501,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Imply za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in San Francisco Bay Area je $344,250.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Imply

Povezane tvrtke

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Scale AI
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi