Imperva Plaće

Plaće u Imperva kreću se od $64,000 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $217,080 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Imperva. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $117K
Korisnička Podrška
$161K
Marketing Operacije
$189K

Dizajner Proizvoda
$141K
Menadžer Proizvoda
$217K
Prodajni Inženjer
$209K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$64K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$135K
Arhitekt Rješenja
$132K
ČPP

The highest paying role reported at Imperva is Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,080. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Imperva is $141,158.

