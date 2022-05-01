Imperva Plaće

Plaće u Imperva kreću se od $64,000 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $217,080 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Imperva . Zadnje ažuriranje: 9/13/2025