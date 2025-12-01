Imenik tvrtki
impact.com
impact.com Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in United States u impact.com kreće se od $98.3K do $137K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u impact.com. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$105K - $124K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$98.3K$105K$124K$137K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u impact.com?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u impact.com in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $136,890. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u impact.com za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $98,280.

