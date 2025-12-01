Imenik tvrtki
impact.com Znanstvenik Podataka Plaće

Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in United States u impact.com kreće se od $149K do $204K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u impact.com. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$161K - $192K
United States
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u impact.com in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $203,933. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u impact.com za ulogu Znanstvenik Podataka in United States je $148,960.

