ImmoScout24
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

ImmoScout24 Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Germany u ImmoScout24 ukupno iznosi €111K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ImmoScout24. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Medijan paketa
company icon
ImmoScout24
Software Engineering Manager
Berlin, BE, Germany
Ukupno godišnje
$128K
Razina
-
Osnovna plaća
$111K
Stock (/yr)
$6.8K
Bonus
$10.2K
Godine u tvrtki
7 Godine
Godine iskustva
18 Godine
Najnoviji podnesci plata
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u ImmoScout24 in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €121,739. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ImmoScout24 za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Germany je €104,904.

Ostali resursi

