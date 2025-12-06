Imenik tvrtki
ImmoScout24 Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in Germany u ImmoScout24 kreće se od €42.6K do €60.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ImmoScout24. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$55.8K - $66.1K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$49.1K$55.8K$66.1K$69.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u ImmoScout24 in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €60,491. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ImmoScout24 za ulogu Dizajner Proizvoda in Germany je €42,607.

Ostali resursi

