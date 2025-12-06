Imenik tvrtki
ImmoScout24
ImmoScout24 Poslovni Analitičar Plaće

Prosječna Poslovni Analitičar ukupna naknada in Germany u ImmoScout24 kreće se od €52.8K do €72K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ImmoScout24. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$65.1K - $78.7K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u ImmoScout24 in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €72,011. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ImmoScout24 za ulogu Poslovni Analitičar in Germany je €52,767.

Ostali resursi

