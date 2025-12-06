Imenik tvrtki
IMMO Capital
IMMO Capital Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in India u IMMO Capital kreće se od ₹3.06M do ₹4.37M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u IMMO Capital. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$40K - $46.8K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$34.9K$40K$46.8K$49.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u IMMO Capital?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u IMMO Capital in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,370,264. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u IMMO Capital za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹3,062,920.

Ostali resursi

