Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in Armenia u Immigram kreće se od AMD 9.54M do AMD 13.61M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Immigram. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$28.6K - $33.5K
Armenia
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Immigram?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Immigram in Armenia ima godišnju ukupnu naknadu od AMD 13,606,521. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Immigram za ulogu Menadžer Projekta in Armenia je AMD 9,536,194.

