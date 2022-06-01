Imenik tvrtki
Immersive Labs
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Immersive Labs Plaće

Plaće u Immersive Labs kreću se od $55,900 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $106,693 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Immersive Labs. Zadnje ažuriranje: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
$55.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$107K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Immersive Labs je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $106,693. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Immersive Labs je $81,297.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Immersive Labs

Povezane tvrtke

  • Apple
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Snap
  • Google
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/immersive-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.