Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in India u iMiMDesign kreće se od ₹104K do ₹148K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u iMiMDesign. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$1.4K - $1.6K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$1.2K$1.4K$1.6K$1.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u iMiMDesign?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u iMiMDesign in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹147,983. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u iMiMDesign za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹103,714.

