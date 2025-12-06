Imenik tvrtki
IMC
IMC Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in United States u IMC kreće se od $148K do $214K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u IMC. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$167K - $194K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$148K$167K$194K$214K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u IMC?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u IMC in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $214,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u IMC za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $147,600.

Ostali resursi

