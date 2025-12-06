Hardverski Inženjer naknada in United States u IMC kreće se od $243K year za L1 do $335K year za L3. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $245K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u IMC. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$243K
$175K
$0
$67.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$335K
$200K
$0
$135K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.