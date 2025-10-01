Imenik tvrtki
Illumio Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u San Francisco Bay Area

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in San Francisco Bay Area u Illumio kreće se od $213K do $309K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Illumio. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$242K - $281K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$213K$242K$281K$309K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

$160K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Illumio, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



