Illumina
Illumina Informatičar (IT) Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Illumina. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Illumina, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Illumina ima godišnju ukupnu naknadu od CA$142,913. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Illumina za ulogu Informatičar (IT) je CA$142,913.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.