IHS Markit
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

IHS Markit Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u IHS Markit kreće se od $99.2K year za Software Engineer do $136K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $135K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u IHS Markit. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer I
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.2K
$94.8K
$2K
$2.3K
Senior Software Engineer
$136K
$120K
$0
$16K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u IHS Markit?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u IHS Markit in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $165,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u IHS Markit za ulogu Softverski Inženjer in United States je $124,323.

Ostali resursi

