IHS Markit
IHS Markit Regrutер Plaće

Prosječna Regrutер ukupna naknada in Malaysia u IHS Markit kreće se od MYR 47.4K do MYR 64.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u IHS Markit. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$12.2K - $14.7K
Malaysia
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$11.4K$12.2K$14.7K$15.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u IHS Markit in Malaysia ima godišnju ukupnu naknadu od MYR 64,660. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u IHS Markit za ulogu Regrutер in Malaysia je MYR 47,380.

