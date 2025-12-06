Imenik tvrtki
IHS Markit
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plaće

IHS Markit Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in Germany u IHS Markit kreće se od €60K do €85.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u IHS Markit. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$78.3K - $89.1K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$69.1K$78.3K$89.1K$98.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Analitičar Podataka prijavas u IHS Markit za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u IHS Markit?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Analitičar Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u IHS Markit in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €85,313. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u IHS Markit za ulogu Analitičar Podataka in Germany je €60,009.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za IHS Markit

Povezane tvrtke

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.