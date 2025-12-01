Imenik tvrtki
IgniteTech
IgniteTech Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in India u IgniteTech kreće se od ₹4.48M do ₹6.5M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u IgniteTech. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$58K - $67.4K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$51.2K$58K$67.4K$74.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u IgniteTech?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u IgniteTech in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹6,502,449. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u IgniteTech za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹4,480,679.

Ostali resursi

