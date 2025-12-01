Imenik tvrtki
IGM Financial
IGM Financial Arhitekt Rješenja Plaće

Prosječna Arhitekt Rješenja ukupna naknada in Canada u IGM Financial kreće se od CA$43K do CA$61.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u IGM Financial. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$35.6K - $41.7K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$31.1K$35.6K$41.7K$44.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u IGM Financial?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u IGM Financial in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$61,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u IGM Financial za ulogu Arhitekt Rješenja in Canada je CA$43,033.

Ostali resursi

