Idexcel
Idexcel Marketing Plaće

Prosječna Marketing ukupna naknada in India u Idexcel kreće se od ₹6.06M do ₹8.44M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Idexcel. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Marketing u Idexcel in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹8,444,423. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Idexcel za ulogu Marketing in India je ₹6,062,662.

