Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in India u ideaForge kreće se od ₹1.3M do ₹1.88M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ideaForge. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$16.7K - $19.4K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$14.8K$16.7K$19.4K$21.4K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u ideaForge?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u ideaForge in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,882,659. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ideaForge za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹1,297,295.

