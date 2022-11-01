Imenik tvrtki
ICONMA
ICONMA Plaće

Plaće u ICONMA kreću se od $80,621 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $157,080 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ICONMA. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025

Menadžer Proizvoda
$83.6K
Menadžer Projekta
$80.6K
Prodaja
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softverski Inženjer
$157K
UX Istraživač
$129K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ICONMA je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $157,080. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ICONMA je $129,350.

