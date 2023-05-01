Imenik tvrtki
ICON
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

ICON Plaće

Plaće u ICON kreću se od $94,097 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $173,400 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ICON. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inženjer Upravljanja
$136K
Znanstvenik Podataka
$119K
Strojarki Inženjer
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Dizajner Proizvoda
$119K
Menadžer Proizvoda
$173K
Menadžer Projekta
$94.1K
Softverski Inženjer
$114K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ICON je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $173,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ICON je $119,400.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ICON

Povezane tvrtke

  • Coinbase
  • SoFi
  • Uber
  • Snap
  • Lyft
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi