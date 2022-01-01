Imenik tvrtki
iCIMS
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

iCIMS Plaće

Plaće u iCIMS kreću se od $79,600 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $178,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika iCIMS. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Full-Stack Softverski Inženjer

Dizajner Proizvoda
Median $110K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Znanstvenik Podataka
$102K
Menadžer Proizvoda
$130K
Regrutač
$79.6K
Menadžer Tehničkih Programa
$153K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u iCIMS je Softverski Inženjer at the Principal Software Engineer level s godišnjom ukupnom naknadom od $178,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u iCIMS je $124,950.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za iCIMS

Povezane tvrtke

  • Arctic Wolf
  • Joyent
  • SAS
  • Point of Rental
  • Intercom
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi