iCIMS Plaće

Plaće u iCIMS kreću se od $79,600 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $178,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika iCIMS . Zadnje ažuriranje: 10/17/2025