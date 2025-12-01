Imenik tvrtki
Icertis
Icertis Savjetnik za Upravljanje Plaće

Prosječna Savjetnik za Upravljanje ukupna naknada in India u Icertis kreće se od ₹2.29M do ₹3.19M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Icertis. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$28K - $33K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$26.1K$28K$33K$36.4K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Icertis, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Savjetnik za Upravljanje u Icertis in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹3,188,880. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Icertis za ulogu Savjetnik za Upravljanje in India je ₹2,289,453.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.