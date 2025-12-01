Icertis Savjetnik za Upravljanje Plaće

Prosječna Savjetnik za Upravljanje ukupna naknada in India u Icertis kreće se od ₹2.29M do ₹3.19M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Icertis. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada $28K - $33K India Uobičajeni Raspon Mogući Raspon $26.1K $28K $33K $36.4K Uobičajeni Raspon Mogući Raspon

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica Options U Icertis, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Icertis ?

