Imenik tvrtki
Icertis
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Icertis Znanstvenik Podataka Plaće

Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in India u Icertis kreće se od ₹4.6M do ₹6.7M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Icertis. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$60.3K - $68.7K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$52.5K$60.3K$68.7K$76.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Znanstvenik Podataka prijavas u Icertis za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Icertis, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Icertis in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹6,697,148. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Icertis za ulogu Znanstvenik Podataka in India je ₹4,597,195.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Icertis

Povezane tvrtke

  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • AppDynamics
  • Carta
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.