Imenik tvrtki
Hyphen
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

Hyphen Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in Portugal u Hyphen kreće se od €32.7K do €44.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Hyphen. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$40.8K - $48.4K
Portugal
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$37.6K$40.8K$48.4K$51.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Dizajner Proizvoda prijavas u Hyphen za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Hyphen?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Dizajner Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Hyphen in Portugal ima godišnju ukupnu naknadu od €44,718. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hyphen za ulogu Dizajner Proizvoda in Portugal je €32,663.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Hyphen

Povezane tvrtke

  • SoFi
  • Snap
  • Coinbase
  • Netflix
  • Airbnb
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hyphen/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.