Imenik tvrtki
Hyperfine
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Hyperfine Znanstvenik Podataka Plaće

Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in United States u Hyperfine kreće se od $156K do $222K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Hyperfine. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$179K - $209K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$156K$179K$209K$222K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Znanstvenik Podataka prijavas u Hyperfine za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Hyperfine?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Hyperfine in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $222,300. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hyperfine za ulogu Znanstvenik Podataka in United States je $155,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Hyperfine

Povezane tvrtke

  • Spotify
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Square
  • Uber
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hyperfine/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.