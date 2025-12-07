Imenik tvrtki
Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in Cyprus u HypeAuditor kreće se od €34.5K do €49K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HypeAuditor. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$45.2K - $53.5K
Cyprus
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$39.8K$45.2K$53.5K$56.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u HypeAuditor in Cyprus ima godišnju ukupnu naknadu od €49,011. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u HypeAuditor za ulogu Menadžer Proizvoda in Cyprus je €34,521.

Ostali resursi

