HypeAuditor
HypeAuditor Ljudski Resursi Plaće

Prosječna Ljudski Resursi ukupna naknada in Serbia u HypeAuditor kreće se od $27.5K do $37.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HypeAuditor. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$29.5K - $35.6K
Serbia
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$27.5K$29.5K$35.6K$37.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ljudski Resursi u HypeAuditor in Serbia ima godišnju ukupnu naknadu od $37,584. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u HypeAuditor za ulogu Ljudski Resursi in Serbia je $27,540.

