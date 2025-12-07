Imenik tvrtki
HYBE
HYBE Korisnička Služba Plaće

Prosječna Korisnička Služba ukupna naknada in Russia u HYBE kreće se od RUB 1.55M do RUB 2.25M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u HYBE. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$22.9K - $26.1K
Russia
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$19.9K$22.9K$26.1K$29K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u HYBE?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Služba u HYBE in Russia ima godišnju ukupnu naknadu od RUB 2,254,923. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u HYBE za ulogu Korisnička Služba in Russia je RUB 1,547,871.

