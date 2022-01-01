Imenik tvrtki
Huntington National Bank
Huntington National Bank Plaće

Plaće u Huntington National Bank kreću se od $64,675 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $200,400 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Huntington National Bank. Zadnje ažuriranje: 9/4/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $91.5K

Backend Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $105K
Dizajner Proizvoda
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

IT Tehnolog
Median $128K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $200K
Poslovni Analitičar
$89.6K
Analitičar Podataka
$64.7K
Financijski Analitičar
$88.6K
Menadžment Konzultant
$129K
Menadžer Proizvoda
$137K
Menadžer Projekta
$73K
Prodaja
$194K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$166K
Arhitekt Rješenja
$139K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Huntington National Bank je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $200,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Huntington National Bank je $128,183.

