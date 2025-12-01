Imenik tvrtki
Houghton Mifflin Harcourt
Houghton Mifflin Harcourt UX Istraživač Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Houghton Mifflin Harcourt. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$52.6K - $61.9K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$49.1K$52.6K$61.9K$68.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za UX Istraživač u Houghton Mifflin Harcourt in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$94,632. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Houghton Mifflin Harcourt za ulogu UX Istraživač in Canada je CA$67,941.

