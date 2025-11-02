Imenik tvrtki
Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in United States u Hotel Engine ukupno iznosi $225K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Hotel Engine. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
Hotel Engine
Software Engineering Manager
Denver, CO
Ukupno godišnje
$225K
Razina
M2
Osnovna plaća
$205K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Hotel Engine?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Dodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Hotel Engine in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $298,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hotel Engine za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $220,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Hotel Engine

