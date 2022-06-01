Imenik tvrtki
HireVue
HireVue Plaće

Plaće u HireVue kreću se od $57,710 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $175,120 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika HireVue. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

$160K

Znanstvenik Podataka
$160K
Marketing Operacije
$90.5K
Prodaja
$57.7K

Softverski Inženjer
$175K
ČPP

The highest paying role reported at HireVue is Softverski Inženjer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HireVue is $125,373.

Ostali resursi