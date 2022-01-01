Hiretual Plaće

Plaće u Hiretual kreću se od $50,250 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $129,350 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hiretual . Zadnje ažuriranje: 9/5/2025