Hiretual
Hiretual Plaće

Plaće u Hiretual kreću se od $50,250 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $129,350 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hiretual. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

Poslovni Razvoj
$114K
Dizajner Proizvoda
$129K
Menadžer Proizvoda
$111K

Softverski Inženjer
$50.3K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Hiretual je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $129,350. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hiretual je $112,434.

