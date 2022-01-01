Hired Plaće

Plaće u Hired kreću se od $115,575 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $447,750 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hired . Zadnje ažuriranje: 9/5/2025