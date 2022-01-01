Imenik tvrtki
Hired Plaće

Plaće u Hired kreću se od $115,575 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $447,750 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hired. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Marketing
Median $139K
Softverski Inženjer
Median $170K
Analitičar Podataka
$116K

Menadžer Znanosti o Podacima
$201K
Znanstvenik Podataka
$172K
Menadžer Proizvoda
$448K
Prodaja
$149K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$201K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Hired je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $447,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hired je $171,240.

Ostali resursi