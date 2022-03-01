Imenik tvrtki
Hipcamp
Hipcamp Plaće

Plaće u Hipcamp kreću se od $168,504 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $907,515 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Hipcamp. Zadnje ažuriranje: 9/5/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $170K
Poslovni Analitičar
$177K
Znanstvenik Podataka
$175K

Ljudski Resursi
$366K
Dizajner Proizvoda
$169K
Menadžer Proizvoda
$212K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$908K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Hipcamp je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $907,515. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Hipcamp je $176,880.

